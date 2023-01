John Legend a annoncé que son épouse Chrissy Teigen avait accouché

Chrissy Teigen serait de nouveau maman. Son époux, le chanteur John Legend, aurait annoncé l'heureux évenement le 13 janvier, lors d'un concert.

Chrissy Teigen, 37 ans, et John Legend, 44 ans, sont aux anges. Après Luna et Miles, respectivement nés en 2016 et 2018, le couple aurait, il y a quelques jours, agrandi la famille.

Le chanteur américain, connu notamment pour son tube «All of Me», aurait annoncé la bonne nouvelle lors d’un concert privé organisé ce 13 janvier. «Quel jour béni», aurait-il déclaré comme le rapporte le magazine People. «Je n’ai pas beaucoup dormi, mais je me sens plein d’énergie après mon séjour à l’hôpital. Nous avons accueilli un petit bébé ce matin même», aurait-il ajouté.

Mariés depuis 2013 après s’être rencontrés sur le tournage d’un clip, Chrissy Teigen et John Legend avaient annoncé en août attendre un enfant grâce à une FIV, soit deux ans après avoir perdu un bébé.

«Ces dernières années ont été un tourbillon d'émotions, ce n'est rien de le dire, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs», avait écrit la mannequin sur Instagram, accompagnant le message d'une photo de son ventre arrondi. «Nous en attendons un autre», avait ajouté celle qui est aussi présentatrice de télévision et autrice de livres de cuisine, et qui compte plus de 40 millions d'abonnés sur Instagram.

La joie après la peine

En octobre 2020, Chrissy Teigen avait relaté sa «fausse couche» sur les réseaux sociaux, partageant sa «douleur profonde». Puis elle avait en septembre dernier révélé que cette «fausse couche» était en fait un avortement thérapeutique. «J'ai dit au monde entier que j'avais eu une fausse couche, le monde entier a reconnu que j'avais eu une fausse couche, tous les titres de journaux disaient que j'avais eu une fausse couche», avait-elle expliqué lors d'une conférence selon des propos rapportés par The Hollywood Reporter. «(Mais) appelons un chat un chat : c'était un avortement», avait-elle ajouté.

«Un avortement pour me sauver la vie en raison d'un bébé qui n'avait absolument aucune chance (de survivre).» «Je me sens bête d'avoir eu besoin de plus d'une année pour comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un avortement», avait confié la star.

Elle avait expliqué en avoir pris conscience grâce à son époux, au moment où le droit à l’IVG s’est placé au cœur des débats politiques, avec la décision de la très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis de revenir sur l’arrêt Roe vs Wade, laissant les Etats américains libres d’interdire l’IVG.

En 2020 elle avait notamment publié une photo d'elle allongée sur un lit d'hôpital enlaçant son bébé mort-né. «En ces jours sombres, nous allons faire notre deuil, nous allons pleurer toutes les larmes de notre corps. Mais nous nous serrerons dans nos bras, nous nous aimerons plus fort et nous surmonterons cette épreuve», avait-t-elle écrit en annonçant la perte de son enfant. Critiquée par certains qui jugeaient ces détails trop intimes, elle avait été saluée par d’autres pour avoir brisé un tabou.