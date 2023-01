Julian Sands : l’acteur porté disparu après une sortie en randonnée

L'acteur britannique Julian Sands est porté disparu depuis vendredi après une randonnée dans une zone montagneuse de la Californie, a indiqué la police du comté de San Bernardino à plusieurs médias américains.

La famille de Julian Sands est très inquiète. L'acteur n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 13 janvier. Il était ce jour-là parti camper dans la région du Mont Baldy, une montagne de 3.070 mètres située dans le sud de la Californie, à l'est de Los Angeles. Les autorités locales avaient pourtant alerté sur les «conditions défavorables et dangereuses», en raison de vents forts transformant la neige en glace, d’autant que deux randonneurs y ont déjà perdu la vie.

Actor Julian Sands is missing after hiking Mt. Baldy outside Los Angeles, and the search area is blanketed by snow. https://t.co/9hGKlLx61p

— TMZ (@TMZ) January 19, 2023