Selena Gomez serait-elle en couple avec Andrew Taggart ?

Si elle a récemment déclaré être célibataire, Selena Gomez ne serait pourtant plus un cœur à prendre. La chanteuse a été aperçue ce week-end avec un célèbre musicien.

Selena Gomez s’amuse-t-elle avec ses fans ? Pour faire taire les rumeurs les plus folles quant à sa situation amoureuse, la chanteuse et actrice de 30 ans avait affirmé la semaine dernière sur son compte Instagram : «J’aime trop être seule», accompagné du hashtag #iamsingle (je suis célibataire, en français). Un message qui a depuis été supprimé.

Selena Gomez, Drew Taggart hold hands during NYC date night https://t.co/MueNNS2l2X pic.twitter.com/iY3yODTvRK — Page Six (@PageSix) January 22, 2023

L’ex de Justin Bieber dit-elle la vérité ? Selon des informations révélées par Page Six, Selena Gomez serait tombée sous le charme d’Andrew Taggart, membre du duo américain The Chainsmokers. La chanteuse et le DJ de 33 ans ont été aperçus ce week-end se donnant la main dans les rues de New York.

Des clichés qui apparaissent quelques jours seulement après la publication de photos montrant le couple en train de jouer au bowling à Brooklyn.

Alors, Selena Gomez et Andrew Taggart ne sont-ils que de bons amis ou sont-ils en train de vivre une belle romance ? On attend la réponse officielle des intéressés.