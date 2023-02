Camilla Parker-Bowles : testée positive au Covid, la reine consort annule tous ses déplacements

Camilla Parker-Bowles, la reine consort britannique, a été contrainte d'annuler tous ses déplacements de la semaine après avoir été testée positive au Covid.

La reine consort a été testée positive au Covid 19 a déclaré, lundi 13 février au soir, le palais de Buckingham, annonçant l’annulation de tous les engagements de Camilla Parker-Bowles pour les jours à venir.

«Après avoir souffert des symptômes d'un rhume, Sa Majesté la Reine Consort a été testée positive au virus Covid. Avec regret, elle a donc annulé tous ses engagements publics pour cette semaine et adresse ses sincères excuses à ceux qui devaient y assister», a fait savoir le palais dans un communiqué.

Déçue de ne pas pourvoir assurer ses engagements selon The Independent, la reine, âgée de 75 ans, se reposerait et serait de «bonne humeur».

Ce n’est pas la première fois que Camilla Parker-Bowles contracte le virus. Le 14 février 2022, soit un an jour pour jour, elle avait déjà été testée positive, juste après son mari le roi Charles III. A l'époque, l'épouse de Charles avait mis plus de trois semaines à se rétablir complètement, avait-elle confié au magazine britannique Hello!.