Saint-Valentin : Deva Cassel, la fille de Monica Belluci, file le parfait amour à New York

Partie s’installer quelques mois à New York après avoir obtenu son bac, Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, s’affiche sur les réseaux sociaux dans les bras du mannequin Luca Salandra lors d’une journée en amoureux dans la Grosse Pomme, dans une ambiance très Saint-Valentin.

Toujours l’amour. En mai dernier, Deva Cassel avait confié au site de Vanity Fair son intention de partir s’installer quelques mois à New York avec son petit ami, le mannequin Luca Salandra, après l’obtention de son bac. «Une année de césure pour faire le point et décider de ce que je veux vraiment», confiait-elle en mai dernier. Avance rapide jusqu’au 12 février, et c’est une jeune femme épanouie qui s’affiche sur les réseaux dans les rues de la Grosse Pomme en compagnie de son amoureux.

La fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, qui est récemment devenue le nouveau visage du dernier parfum de Dolce & Gabana, passe des journées inoubliables à New York pour la Saint-Valentin, en se balandant à Time Square, en faisant un cœur avec les mains en face du Brooklyn Bridge, ou en dégustant un hot-dog dans un restaurant local. La jeune femme de 18 ans n’a pas oublié de faire un clin d’œil à son père, en portant un sweat qui fait référence au film culte «La Haine», avec l’inscription «La Haine, jusqu'ici tout va bien, 1995».