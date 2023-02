Sharon Stone : le déchirant hommage de la comédienne à son frère décédé brutalement

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Sharon a confirmé le décès soudain de son frère, Patrick Stone, d’un arrêt cardiaque ce dimanche 12 février. La comédienne, en larmes, a précisé qu’il était le père de River, son neveu de 11 mois mort en août 2021 d’une défaillance d’organes.

L’émotion à vif. Sharon Stone a rendu hommage à son petit frère, Patrick Stone, dans une vidéo postée sur son compte Instagram dans laquelle elle confirme le décès de ce dernier à l'âge de 57 ans, ce dimanche 12 février, d’un arrêt cardiaque. La comédienne de 64 ans, en larmes, a souligné le deuil immense ressenti par sa famille qui, il y a moins de deux ans, avait vu son neveu de 11 mois, River (le fils de Patrick), mourir du syndrome de défaillance multiviscérale.

«Oui, il est l’homme qui était le père de River que nous avons perdu l’an dernier… à 11 mois. Patrick laisse derrière lui sa femme, Tasha, son fis, Hunter, et sa fille, Kaylee. Comme pour toute famille, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien dans ces temps de deuil insurmontable et nous sommes touchés par vos condoléances», explique Sharon Stone à la fin de la vidéo.

La comédienne a également partagé un message via son compte Instagram avec des photos de son frère qui, selon le site américain TMZ, souffrait d’une maladie cardiaque.

«J’ai l’impression que l’on vient de m’arracher le cœur de la poitrine. Patrick est parti rejoindre notre tendre River… Je ne sais pas quoi dire d’autres. Il était tout pour moi», a notamment déclaré Tasha, l’épouse du frère de Sharon Stone.