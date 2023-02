Rihanna dévoile de nouvelles photographies de son fils

Après avoir annoncé attendre un deuxième enfant lors de son concert à la mi-temps du Super Bowl, Rihanna a partagé une nouvelle série de photographies de son fils, né en mai dernier.

Huit mois après la naissance de son premier enfant, Rihanna a partagé des clichés inédits de son bébé sur son compte Instagram. Des photographies prises à l’occasion d’une séance photo pour le magazine Vogue, dont la star fait la couverture de l'édition de mars en famille.

Très discrète sur sa vie privée depuis la naissance de son fils en mai dernier, elle a donc profité de ce moment pour partager son bonheur familial. «Mon parfait bébé», a légendé l'interprète d'Umbrella en marge d'un cliché montrant le visage souriant de son fils, fruit de son union avec le rappeur A$AP Rocky.

Totalement sous le charme, la star a partagé une seconde série de clichés, la montrant cette fois au côté de son enfant. Et visiblement lors du shooting photo, la star n'avait aucune idée qu'un second bébé était en route, comme le confirme les quelques mots partagés en marge de sa publication : «Comme mes deux bébés étaient fous sur ces photos et maman n'avait aucune idée».

Une maternité qui la fascine a par ailleurs confié la star au magazine Vogue : «D’une personne, je suis devenu deux. Vous entrez à l’hôpital en couple et repartez en famille de trois personnes. C’est fou». Une expérience que Rihanna s'apprête à revivre.