Emily Ratajkowski aperçue en compagnie du DJ Orazio Rispo

Emily Ratajkowski a de nouveau été aperçue en compagnie du DJ Orazio Rispo lors d’une sortie à New York. Le top model ne serait plus en couple avec Eric André, dont elle se serait séparée quelques jours après la Saint Valentin.

Ça s’en va et ça revient. Emily Ratajkowski s’est offert une sortie dans les rues de New York avec le DJ Orazio Rispo, l’homme avec lequel elle avait été aperçue pour la première fois en octobre dernier. Et avec lequel elle avait passé du temps alors qu’elle était dans une relation avec Pete Davidson. Selon le site américain Page Six, le top model de 31 ans aurait rompu avec l’humoriste Eric André, quelques jours seulement après que ce dernier a posté des photos d’eux dénudés sur son compte Instagram, le jour de la Saint Valentin.

Le 17 février dernier, Emily Ratajkowski avait publié une courte vidéo sir Tik Tok avec la question «Que devrais-tu faire quand une relation se termine ?», laissant entendre que leur courte relation était terminée.

La jeune femme ne semble pas anéantie par cette rupture, et elle a rapidement trouvé du réconfort dans les bras de ce DJ très réputé de Manhattan, qui a animé les soirées de plusieurs stars telles que Stavros Niarchos, Charlotte Casiraghi, Mark Getty ou encore Uma Thurman. L’homme de 35 ans aux cheveux grisonnants a, lui aussi, été aperçu à plusieurs reprises en compagnie d’autres femmes ces derniers mois, précise Page Six. Il avait été photographié en train d’embrasser une femme la veille de son rendez-vous avec Emily Ratajkowski.