Emily Ratajkowski : la mannequin a-t-elle révélé être bisexuelle ?

Une vidéo postée sur TikTok semble indiquer qu’Emily Ratajkowski est aussi bien attirée par les hommes que par les femmes.

La mode semble au coming-out sur TikTok, puisqu’après la star de la pop Madonna ce lundi, c’est au tour d’Emily Ratajkowski de poster une vidéo dans laquelle elle semble annoncer qu’elle est bisexuelle.

Cette vidéo a été postée en réponse à celle d’une internaute qui demandait à tous ceux qui s’identifient comme bisexuels, s’ils possèdent un canapé vert. Ce à quoi la mannequin a répondu en dévoilant une vidéo d’elle et d’un canapé de couleur… verte.

Mariée en 2018 avec Sebastian Bear McClard, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Sylvester, Emily Ratajkowski, à qui l'on a récemment prêté une romance avec Brad Pitt, n’est pas la seule star à avoir répondu à cette question farfelue.

Shay Mitchell, Madonna, and Emily Ratajkowski have all come out as queer in the past week. pic.twitter.com/hH4yRMWZgl

— Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2022