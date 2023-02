Hayden Panettiere : le frère de l'actrice est mort d'une hypertrophie cardiaque à 28 ans

La famille d’Hayden Panettiere (Scream) a révélé, ce lundi, que son frère Jansen a succombé à une hypertrophie cardiaque. Le jeune homme de 28 ans a été retrouvé mort à son domicile par des amis la semaine dernière, précise le site américain TMZ.

La douleur est immense. Une semaine après le décès de Jansen Panettiere, 28 ans, qui avait été retrouvé sans vie chez lui par des amis, la famille de la comédienne Hayden Panettiere (Scream) a publié un communiqué pour dévoiler la cause de sa mort.

Après examen médical, le jeune homme aurait succombé à une hypertrophie cardiaque, couplée à une complication au niveau de l’aorte, ont-ils expliqué selon la chaîne américaine ABC News.

De son côté, le site TMZ – qui a raconté la manière dont le corps de Jansen Panettiere a été découvert par ses amis après que celui-ci ne se soit pas présenté à un rendez-vous d’affaires – précise que les tests toxicologiques et les conclusions de l’autopsie ne seront pas connus avant plusieurs semaines.

Cinq ans plus jeune que Hayden Panettiere, qui sera prochainement à l’affiche de «Scream 6», Jansen avait suivi les pas de sa sœur devant la caméra en décrochant quelques rôles avant de se consacrer à la peinture.

Sa dernière photo publiée sur son compte Instagram voyait sa petite-amie, Catherine Michie, poser devant une de ses œuvres.

«La bonté de Jansen pouvait se lire dans ses yeux, et son charme dans son sourire radieux et avenant. Son âme dans ses merveilleuses peintures, et sa joie de vivre dans ses traits d’humour. Son charisme, sa chaleur, sa compassion pour autrui, et son esprit créatif vivront à jamais dans nos cœurs et dans ceux qui l’ont connu», peut-on notamment lire dans le communiqué publié par la famille.