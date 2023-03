Florent Pagny : visiblement en forme, le chanteur aperçu avec sa compagne à la Fashion Week de Paris

Très inquiets de savoir le chanteur victime d’une possible rechute de son cancer du poumon, les fans vont être (un peu) rassurés de voir que Florent Pagny a fait une apparition tout sourire ce lundi à la Fashion Week de Paris où il est venu, accompagné de son épouse, assister au défilé Stella McCartney, auquel participait leur fille.

Une apparition très remarquée. C’est visiblement en forme, en tous les cas très souriant et détendu que Florent Pagny a été aperçu ce lundi 6 mars au Manège de l’Ecole Militaire, où se tenait le défilé Stella McCartney.

Le chanteur s’y est rendu accompagné de son épouse Azucena Caamaño, pour voir leur fille Aël défiler. Une apparition qui rassure un peu les fans du chanteur, qu’ils avaient vu seulement vingt-quatre heures plus tôt annoncer à la télévision une possible rechute de son cancer du poumon.

L’interview diffusée dans Sept à Huit avait été enregistrée le 26 janvier dernier. Un mois plus tard, Florent Pagny souhaite donc faire savoir qu’il va mieux, en tous les cas que le moral est au beau fixe.

De retour en concert

Ce que confirme au Parisien son amie Madeu Gonzalez, qui va le programmer le 16 juillet dans son festival «De Fil en musique», à Tarbes. «Florent va mieux. Je l’ai souvent au téléphone. Il est revenu à Paris et il a fait son traitement à fond. Il a commis une bêtise (en arrêtant son traitement l’an dernier et en repartant en Patagonie), il le sait, et il a fait ce qu’il aurait dû faire», a-t-elle déclaré.

A Paris aux côtés de sa femme et de sa fille, Florent Pagny, en forme, rassure son public.https://t.co/E2SbZYmMC5 — Paris Match (@ParisMatch) March 7, 2023

Florent Pagny avait annoncé le 25 janvier 2022 qu’il devait annuler le reste de sa tournée pour suivre un traitement contre une tumeur cancéreuse au poumon.



En rémission depuis novembre, l’interprète de «Savoir Aimer» avait ensuite pris la décision d'interrompre l'immunothérapie post-cancer qu'il suivait, pour se reposer en Patagonie.

«Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastases», avait-il confié à Audrey Crespo-Mara ce 26 janvier. Mais aujourd’hui son amie l'assure : «Tout roule, tout va bien. Il pète la forme». Une bonne nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience son retour sur scène cet été.