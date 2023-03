Paris Hilton explique s'être sentie forcée de faire sa sextape avec Rick Salomon

Dans son livre à paraître «Paris : The Memoir», Paris Hilton est revenue sur la sextape sortie en 2001, affirmant que son petit ami de l’époque, Rick Salomon, lui avait mis la pression pour la contraindre à le faire.

Un véritable cauchemar. Dans son autobiographie «Paris : The Memoir», dont la sortie est prévue pour le 14 mars prochain, Paris Hilton se confie sur un épisode douloureux de son existence, la sextape réalisée avec son petit ami de l’époque, Rick Salomon, qui sera baptisée «1 Night in Paris» et rendue publique trois ans après par celui qui était son aîné de 10 ans. Une vidéo qu’elle s’est sentie contrainte de tourner en raison de la pression qu’il lui imposait.

«Il disait souvent que c’était une chose qu’il avait fait avec d’autres femmes, mais je me sentais mal et inconfortable de le faire», commente-t-elle selon les extraits dévoilés par le site américain Page Six. «Je lui disais à chaque fois ‘Je ne peux pas, c’est trop embarassant’», poursuit celle qui était alors âgée de 19 ans. Elle se souvient que, pour la persuader, Rick Salomon menaçait d’aller trouver une autre femme qui accepterait de faire la sextape avec lui.

«Il me disait que, si je ne le faisais pas, il n’aurait aucun mal à trouver quelqu’un d’autre, et c’était la pire chose à laquelle je pouvais penser – d’être rejetée par cet homme mature parce que j’étais une enfant stupide qui ne savait pas jouer aux jeux de grandes personnes», continue-t-elle. Paris Hilton reconnaît avec consommer de l’alcool et pris de la drogue ce jour-là avant de tourner la vidéo.

L’ultime trahison

Trois ans plus tard, Rick Salomon, comprenant que la vidéo pouvait lui rapporter beaucoup d’argent, prend la décision unilatérale de rendre publique la sextape. Une catastrophe pour Paris Hilton qui a l’impression que sa «vie est foutue», et dont l’amour-propre est réduit à néant. «Il m’a dit qu’il avait tous les droits de vendre une chose qui lui appartenait – une chose qui avait énormément de valeur financière. Plus de valeur que mon intimité apparemment. Que ma dignité. Que mon avenir. La honte, le deuil, et une folle terreur se sont emparés de moi», écrit-elle.

Cet événement a également causé des dommages importants dans sa relation avec ses parents et le reste de sa famille, qu’elle essayait justement de réparer depuis des années. «Ma mère s’est avachie sur le lit et elle est restée là. Mon père, rouge de colère, passait son temps au téléphone, appelant ses avocats, ses conseillers, essayant de m’aider autant que possible à limiter la casse», précise-t-elle.

Âgée aujourd’hui de 42 ans, Paris Hilton s’est mariée en 2021 avec Carter Reum. Le couple a récemment accueilli son premier enfant, un petit garçon baptisé Phoenix né par l’intermédiaire d’une mère porteuse.