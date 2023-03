Harry Styles et Emily Ratajkowski en couple ? Leur baiser enflammé à Tokyo agite la Toile

Harry Styles et Emily Ratajkowski ont partagé un baiser passionné à Tokyo ce samedi soir, éveillant des rumeurs de romance entre eux.

Ils semblaient seuls au monde. Harry Styles et Emily Ratajkowski se sont montrés très proches ce samedi à la sortie d’un club à Tokyo. Le chanteur était dans la capitale japonaise pour y donner des concerts dans le cadre de sa tournée «Love on Tour», qui n’a jamais aussi bien porté son nom…

On ignore si elle a fait le voyage avec lui ou si elle l’a rejoint plus tard, mais après une nuit de danse, Harry Styles et la mannequin sont restés sous la pluie pour s’embrasser langoureusement, en témoigne une vidéo relayée par TMZ.

Histoire d’amour, coup de cœur d’un soir ou coup de com’ ? Pour l’instant, les principaux intéressés n’ont pas précisé la nature de leur relation, mais les internautes n'ont pas tardé à s'enthousiasmer à l'idée que les deux soient en couple, et à s'amuser aussi de la passion presque maladroite de leur étreinte.

harry styles and emily ratajkowski spotted kissing in tokyopic.twitter.com/h6xwL1Tzy5 — alvira S&BS2 | KANEJ (@kiwixnasty) March 26, 2023

Las mismas vibras que harry styles y emily ratajkowski pic.twitter.com/wqdefXb9Y6 — Fátima. (@ifatimaaaaaaa_) March 26, 2023

Après des rumeurs d’une romance avec Brad Pitt, Emily Ratajkowski a vécu une courte histoire d’amour avec Pete Davidson, l’ex de Kim Kardashian. Harry Styles est-il le nouvel élu de son cœur ? Rien ne pourrait s'y opposer, puisque l’ex One Direction serait lui aussi célibataire depuis sa rupture avec Olivia Wilde, après deux ans de relation.