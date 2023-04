Couronnement de Charles III : voici la région française d’origine de ses (lointains) ancêtres

Le roi Charles III, qui sera couronné le 6 mai prochain, aurait des origines françaises, selon certains généalogistes. Une ascendance tricolore par son père, le prince Philip Mountbatten, mari de la reine Elizabeth II.

Le roi Charles III est francophone, francophile, et aussi un petit peu Français. Du moins à en croire certains généalogistes. Des origines qui lui viennent de son père, le prince Philip Mountbatten.

Le mari de la défunte reine Elizabeth II est le fils du prince André de Grèce, et de la princesse de Battenberg, une famille princière allemande.

Et lorsqu'on remonte plus loin dans le passé, on tombe sur la Comtesse Charlotte de Hanau-Lichtenberg, une ancêtre au dixième degrés du roi. Celle-ci est née le 2 mai 1700 à Bouxwiller, à 60 km au nord de Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Des liens forts entre La famille royale britannique et la France

Si la France et la Grande-Bretagne ont longtemps été ennemies, l'amour de la famille royale britannique pour la France n'est aujourd'hui plus à prouver. La reine Elizabeth II adorait venir en France et parlait parfaitement français. Son fils, le roi Charles III, partage cet amour.

Il avait d'ailleurs prévu de venir en France, et plus particulièrement à Versailles, pour sa première visite d'État du 26 au 29 mars. L'Élysée et Buckingham avait tout fait pour la maintenir, mais elle avait finalement été repoussée à cause du climat social en France autour de la réforme des retraites.