Les feux de l’amour : l’acteur Éric Braeden révèle être atteint d’un cancer

C’est un coup dur pour Éric Braeden. À 82 ans, la star de la série «Les feux de l’amour» vient d’annoncer être atteint d’un cancer.

Depuis plus de quarante ans, il est l’interprète du célèbre Victor Newman dans la série à succès «Les feux de l’amour». L’acteur américano-allemand, âgé de 82 ans, a révélé sur les réseaux sociaux se battre contre un cancer de la prostate.

Dans une vidéo publiée sur son compte officiel Facebook il y a quelques jours, le comédien raconte comment on lui a diagnostiqué la maladie, alors qu’il éprouvait des difficultés à uriner après une opération du genou. «Je déteste parler de choses aussi intimes, mais je pense que cela peut être bénéfique pour certains hommes plus âgés qui m’écoutent peut-être. La prostate grossit à mesure que l’on vieillit, c’est inévitable», explique-t-il, visiblement très ému.

Pour traiter les cellules cancéreuses près de la vessie, Éric Braeden suit actuellement un traitement, à raison d’une séance d’immunothérapie pendant six semaines. S’il avoue ne pas être «très en forme», la star garde néanmoins le moral. «J'ai appris à écouter mon corps et à ne pas me prendre la tête. Je vais m'en remettre (…)», promet-il.