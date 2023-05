Yellowstone : Kevin Costner et son épouse vont divorcer après 18 ans de mariage

La star de la série «Yellowstone», Kevin Costner, et son épouse, Christine Baumgartner, s’apprêtent à divorcer après 18 ans de mariage, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Ils ont eu trois enfants ensemble.

La fin d’une belle histoire. Selon le site américain The Hollywood Reporter, Kevin Costner et son épouse, Christine Baumgartner, vont divorcer après 18 ans de mariage. Parents de trois enfants, ils s’étaient mariés en 2004 lors d’une cérémonie organisée au ranch de l’acteur de 68 ans, à Aspen, dans le Colorado. Les représentants de la star de la série «Yellowstone» ont confirmé la nouvelle via la publication d’un communiqué.

«C’est avec une grande tristesse que des circonstances au-delà de son contrôle sont apparus et débouchent sur la participation de M. Costner à la dissolution de son mariage. Nous demandons à ce que sa vie privée, ainsi que celle de Christine et de leurs enfants, soit respectée dans ce moment difficile», peut-on lire.

En février dernier, Kevin Costner avait publié une vidéo de lui recevant son Golden Globes du meilleur acteur pour son rôle dans la série «Yellowstone» à son domicile, expliquant que lui et son épouse n’avaient pas été en mesure de se rendre à la cérémonie en raison des inondations qui faisaient rage dans le sud de la Californie. Le comédien est actuellement en plein tournage de son film «Horizon», ce qui entraîne un conflit d’agenda pour le tournage des derniers épisodes de la saison 5 de «Yellowstone».