Gims : le chanteur raconte son embrouille improbable avec Leonardo DiCaprio au Festival de Cannes

Invité de l’émission C’Cauet sur NRJ ce lundi pour faire la promotion de son morceau «Hernan Cortes», Gims a raconté une anecdote étonnante à propos de Leonardo DiCaprio, avec lequel il se serait embrouillé au Festival de Cannes en 2016.

La colère ne passe pas. Présent au micro de l’émission quotidienne C’Cauet sur NRJ pour y faire la promotion de son dernier single «Hernan Cortes», issu de son album «Les dernières volontés de Mozart (Symphony)» sorti en décembre dernier, Gims a été interrogé sur la star internationale dont il a été le plus déçu au moment de leur rencontre. Sans hésitation, le chnateur a cité le nom de Leonardo DiCaprio, dont il aurait croisé le chemin au cours d'une soirée lors du Festival de Cannes en 2016.

«J'ai vu DiCaprio, il m'a pas calculé, en fait. J'étais à Cannes, et il était dans la même soirée», commence-t-il. «Après il ne me connaît pas, hein ! Je sais qu'il ne me connaît pas, mais j'étais posé, je discutais, et il s'est mis entre moi et la personne avec qui je discutais, juste pour prendre un verre de champagne, quoi ! Rien à foutre ! Il m'a poussé. Il m'a poussé ! Ouais, ouais, même pas 'excuse me', rien, moi j'avais mon verre... Et je vois que c'est DiCap ! C'est Leo, c'est un truc de fou», poursuit Gims.

Si le chanteur a été déçu par le comportement de l’acteur, il ne semble pas lui en tenir rigueur après toutes ces années, avouant rester un grand fan de Leonardo DiCaprio qui sera prochainement à l’affiche du film de Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon», dont la sortie en salles est prévue pour le 18 octobre prochain. «Ça n'empêche que je kiffe toujours Leo, je respecte. Je peux comprendre, il était fatigué», dit-il.