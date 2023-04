Booba accuse l’influenceur Dylan Thiry de «trafic d’enfants», des députés saisissent la justice

Après que le rappeur Booba a fait courir des soupçons de délits de «trafic d’enfants» sur l’influenceur Dylan Thiry, des députés ont ce mercredi annoncé saisir la procureure de la République de Paris.

Dylan Thiry a ce mardi été accusé par Booba de «trafics d’enfants». Le rappeur en guerre contre les «influvoleurs» a mis en ligne des enregistrements qu’il attribue à l'influenceur déjà au coeur de plusieurs polémiques - il fait notamment l’objet de cinq plaintes pour escroquerie et abus de confiance dans le cadre de ses activités associatives. Des audios dans lesquels l'ancien candidat de «Koh-Lanta» explique vouloir «aider» un couple de personnalités de la téléréalité à adopter contre une somme d’argent.

Les députés Stéphane Vojetta (Renaissance) et Arthur Delaporte (PS) ont quelques heures après ces publications annoncé saisir la procureure de la République de Paris, au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale.

Dans «des enregistrements audio semblant émaner de Monsieur Dylan Thiry», il est indiqué qu'il souhaite «aider une tierce personne à ‘adopter’ un enfant à travers un acte manifestement illégal, et en échange d’une contrepartie économique», ont-ils écrit sur Twitter dans un communiqué commun à l’adresse de la procureure, Laure Beccuau. Ils mentionnent «des déclarations dévoilées depuis 48 heures dans les médias qui pourraient constituer un trafic d’enfants».

«Monsieur Thiry a par la suite confirmé l’authenticité de ces enregistrements lors de déclarations publiées sur Instagram», ajoutent les co-rapporteurs de la proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales des influenceurs.

Dylan Thiry avait en effet répondu aux accusations dans une vidéo Instagram postée mardi : «J’ai quand même bonne mine pour quelqu’un qui est dans une sauce», a-t-il dit. «Cette note vocale, je l’ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l’association et mon agente, qui l’a envoyé au collectif et à Booba pour me salir», a-t-il déclaré.

Suite à la diffusion de déclarations de M. Dylan Thiry indiquant de possible délits de trafic d’enfants, face à la gravité des faits reprochés, et dans le respect de la présomption d’innocence, j’ai décidé de saisir sans délai le Procureur de la République de Paris (1/2) pic.twitter.com/Qju3R1OSXO — Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) April 26, 2023

Dans l’un des sons mis en ligne par Booba, une voix que le rappeur attribue à Dylan Thiry explique entre autre comment il pourrait faire venir en France une orpheline malgache à l’aide du passeport d’une connaissance. «Avec ce passeport, c’est comme si j’étais venu à Madagascar avec elle. Et moi je repars en Europe avec elle».

C'est inacceptable. Cela s'appelle du traffic d'enfants et pas besoin d'attendre une loi influenceurs pour poursuivre ceux qui s'en rendent coupableshttps://t.co/GMHdFGTmYj https://t.co/qPjFC6MOq4 — Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) April 25, 2023

«C'est inacceptable. Cela s'appelle du trafic d'enfants et pas besoin d'attendre une loi influenceurs pour poursuivre ceux qui s'en rendent coupables», a posté sur Twitter Stéphane Vojetta. «ll est souhaitable qu'une enquête soit réalisée pour déterminer si ces enregistrements son véridiques, et si ils reflètent des situations auxquelles doit s'appliquer le droit francais.»