Le comédien John Amos (58 minutes pour vivre) accuse sa fille d'abus de faiblesse

Une semaine après que sa fille ait publiquement déclaré que son père John Amos était victime «d’abus de faiblesse, de négligence, et d’exploitation financière», le comédien de 83 ans a réagi en dénonçant qui était la personne qui abusait de lui. Explications.

Des problèmes familiaux. Acteur connu pour avoir joué dans la série «Good Times» ou encore dans le film «58 minutes pour vivre» avec Bruce Willis, John Amos vient de contredire fermement les déclarations de sa fille, Shannon, qui affirmait il y a une semaine que son père était victime «d’abus de faiblesse, de négligence, et d’exploitation financière».

L’homme de 83 ans a publié une vidéo via son compte Instagram où il apparaît en compagnie de son fils, K.C. Amos, dans laquelle il donne sa version des faits, précisant que, selon lui, c’était sa propre fille qui tentait de profiter de la situation financièrement.

«Je ne suis pas à l'hôpital en raison d’un événement récent, à part le fait qu'il y a environ un mois, j'ai été hospitalisé parce que je souffrais de rétention d'eau et de quelques autres problèmes - qui ont tous été corrigés, ou du moins traité. Je suis très confiant dans les médecins que j'ai ici et le personnel médical que mon fils a rassemblé tout autour de moi. Donc je me sens très bien à ce sujet», a-t-il expliqué.

La collecte de fonds a été interrompue

John Amos a également précisé avoir eu des problèmes avec sa fille, qui selon lui, tentait d’abuser de sa confiance. Cette dernière avait lancé une campagne de collecte de fonds sur le site GoFundMe en affirmant – manifestement à tort – que ce dernier se trouvait en réanimation, et qu’elle cherchait à récupérer la somme de 500.000 dollars (13.000 dollars auraient été collectées avant la fermeture de la page) afin de permettre au comédien de porter plainte contre ceux qui tentaient de l’abuser.

«Notre priorité reste les besoins médicaux de mon père, et de lui assurer un havre de paix. Son domicile avait été violé, dépouillé de tout ce qui avait de la valeur», précisait un message publié en page d’accueil. L’agent de l’acteur, Belinda Foster, a confirmé au site américain EW.com que John Amos n’avait aucune idée de la création de cette campagne de collecte de fonds, qu’il n’était pas en réanimation, et qu’il se portait bien.

John Amos a assuré que lui et son fils partageront de nouvelles informations en temps voulu à propos de cette histoire, via un communiqué publié sur le site américaine People. Il a également exigé que la collecte soit stoppée immédiatement, et que toutes les personnes ayant fait un don soient remboursées dans les plus brefs délais.