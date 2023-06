Yacht, villa à Los Angeles... Marion Cotillard vivement critiquée sur les réseaux après son soutien aux Soulèvements de la Terre

En apportant dimanche «son soutien absolu» aux Soulèvements de la terre, Marion Cotillard s’est attiré les foudres d’une partie des internautes qui lui reprochent un train de vie loin de ses revendications.

«Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave», a écrit ce dimanche Marion Cotillard, sur son compte Instagram. La star française, oscarisée pour «La Môme» en 2008, a souhaité apporter son «soutien absolu» au mouvement écologiste des Soulèvements de la terre, dissous par le gouvernement, dont l'actrice est très critique.

«Celles et ceux qui alertent sur la dérive éminemment dangereuse de notre monde et de notre humanité, les activistes qui demandent une action du gouvernement à la hauteur de l'urgence, sont aujourd'hui qualifiés de criminels ou d'écoterroristes», poursuit-elle.

«La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n’arriveront pas à nous faire taire. Aujourd'hui, dans notre pays, la liberté est en danger», ajoute-t-elle encore.

Une prise de position qui a suscité la colère de nombreux internautes. «La clown des yachts et jets privés qui vient nous parler d’écologie le jour où tu deviendras une amishe on te prendra au sérieux» ; «Elle me fait marrer la bobo elle se la joue écologiste alors que cette hydrocéphale sous cortiquée transite entre Paris et Los Angeles avec son jet privé. La par contre l'écologie elle en a rien à foutre. Dommage qu'un traitement n'existe pas sinon il serait judicieux qu'elle soigne son déficit neuronal. Et sans parler de l'attentat du 11 septembre ou cette godiche criait au complot comme quoi on peut être riche mais conne comme un balai.», peut-on notamment lire dans les commentaires de son post Instagram.

Sur Twitter, les critiques fusent également, lui reprochant le plus souvent de défendre la cause écologiste alors qu’elle prend l’avion régulièrement et a passé ses vacances sur un yacht.

Entre deux baignades, depuis son yacht, Marion Cotillard apporte son soutien ABSOLU aux Soulèvements de la Terre.



La splendide villa de la super écologiste Marion Cotillard à Los Angeles « Actuellement à l'affiche de : L'Empire du Milieu, Marion Cotillard jongle entre sa vie parisienne et son travail outre-Atlantique ». Elle jongle donc entre Paris et Los Angeles.

Le collectif des Soulèvements de la terre a été dissous mercredi en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin invoquant son «rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation de modes opératoires violents».

Cette décision, que les Soulèvements de la terre entendent contester, a provoqué une série de condamnations à gauche et parmi les défenseurs des libertés fondamentales. La militante suédoise du climat Greta Thunberg, présente mercredi à Paris, a apporté son soutien au collectif.

Avant Marion Cotillard, plusieurs personnalités de la culture ont déjà dit leur soutien ces derniers mois aux Soulèvements de la terre, comme la comédienne Adèle Haenel, le cinéaste et activiste Cyril Dion ou la Prix nobel de littérature Annie Ernaux.