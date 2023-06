Madonna hospitalisée : ses proches se sont préparés au pire

La famille de Madonna s'est «préparée au pire», suite au placement de la chanteuse en soins intensifs, samedi, après avoir été retrouvée insconsciente.

Un proche de Madonna a révélé au Daily Mail que ses amis et sa famille s'étaient réunis après son transport en soins intensifs avec une «infection bactérienne grave».



«Au cours des deux derniers jours, personne ne savait vraiment dans quelle direction cela allait tourner, et sa famille se préparait au pire», a-t-il déclaré.

«C'est pourquoi c'était gardé secret depuis samedi. Tout le monde croyait que nous risquions de la perdre et c'est la réalité de la situation.» La Reine de la pop a été retrouvée inconsciente à New York samedi et transportée à l'hôpital. Il est rapporté que Madonna a été intubée pendant au moins une nuit. La presse américaine fait savoir ce jeudi qu’elle serait désormais en convalescence, mais sous contrôle rapproché des médecins.

Son manager Guy Oseary a annoncé la nouvelle de l’hospitalisation mercredi avec un post sur Instagram.

Une source proche de la famille a déclaré au Daily Mail que l'hospitalisation les avait rapprochés et avait également servi de réveil à la superstar de la pop.

«Elle pense qu'elle est encore jeune alors qu'en fait elle ne l'est pas. Elle croit aussi qu'elle est invincible (…) elle s’est épuisée ces derniers mois.»

Madonna, 64 ans, se préparait ces derniers jours à sa tournée anniversaire «Celebration», pour ses quarante ans de carrière, qui devait commencer le mois prochain, mais qui est désormais reportée.