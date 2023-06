Madonna hospitalisée : désormais «hors de danger», la star est rentrée chez elle

Hospitalisée mercredi en soins intensifs après une «grave infection bactérienne», Madonna va «mieux» et est rentrée chez elle. La star de 64 ans a été contrainte de reporter sa tournée en Amérique du Nord et en Europe.

Plus de peur que de mal ? Alors que ses proches s’étaient préparés au pire, Madonna qui était hospitalisée depuis mercredi en soins intensifs après avoir contracté une «grave infection bactérienne», est finalement rentrée à son domicile, se sentant «mieux».

On ne sait pas en revanche quand la star de 64 ans a quitté officiellement les lieux et quel lieu de résidence elle a choisi pour se reposer. Probablement sa propriété dans le nord de Manhattan, l'île principale de New York.

Lors de son hospitalisation il y a quelques jours, son manageur Guy Oseary avait révélé l'infection, tout en indiquant que sa santé était en voie «d'amélioration», vers un «rétablissement complet».

Une tournée mondiale à l'arrêt

Il avait par ailleurs annoncé le report de la tournée «The Celebration Tour» initialement prévue de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe, dont à Paris (les 12 et 13 novembre) et à Londres. Le premier concert de Madonna, pour fêter ses 40 ans de carrière, devait se tenir le 15 juillet à Vancouver, dans l'ouest du Canada.

Les billets des 35 dates qui devaient s'enchaîner de Vancouver à Las Vegas en passant par toutes les grandes villes d'Amérique du Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montréal...), avaient quasiment été tous vendus dès le mois de janvier dernier.

Le «Celebration Tour» devait ensuite traverser l'Atlantique en octobre pour des concerts à Londres, Paris, Berlin, Barcelone et Amsterdam pour un show final le 1er décembre.