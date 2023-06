Marvel : Anthony Mackie prend la défense de Jonathan Majors, l'acteur accusé de violences domestiques

Dans un entretien accordé au site américain Inverse, Anthony Mackie a décidé de prendre la défense de Jonathan Majors – qui a récemment rejoint Marvel dans la peau de Kang, le Conquérant – après des accusations de violences domestiques.

Une main tendue. Connu pour avoir repris le rôle de Captain America dans l’univers Marvel, Anthony Mackie a fait le choix d’apporter son soutien à Jonathan Majors – qui incarne le rôle de Kang, le Conquérant, le nouveau supervilain du MCU (Marvel Cinematic Universe) – suite aux accusations de violences domestiques qui pèsent sur lui depuis mars dernier. Le comédien de 44 ans a tenu à rappeler, dans une interview avec le site américain Inverse – que la présomption d’innocence devait être respectée, et qu’aucune preuve de sa culpabilité n’avait été présentée à l’heure actuelle.

«Nous sommes un pays qui repose sur la présomption d’innocence. C’est une des particularités des États-Unis. Rien n’a été prouvé concernant cet homme. Rien. Donc chaque individu est innocent tant que la preuve de sa culpabilité n’a pas été apportée. C’est tout ce que j’ai à dire. C’est fou où nous en sommes en tant que société. Mais dans ce pays, c'est la présomption d’innocence qui prévaut», lance-t-il.

Son avocate clame son innocence

Arrêté par les forces de l’ordre à New York, fin mars, après avoir été accusé d’étranglement, d’agression et de harcèlement par une femme de 30 ans, Jonathan Majors a vu sa carrière bouleversée suite à cet incident, ayant été notamment lâché par son agence et la société qui gérait son image publique. Immédiatement après son arrestation, son avocate, Priya Chaudhry, avait clamé son innocence via la publication d’un communiqué.

«Jonathan Majors est totalement innocent et est probablement la victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît. Nous sommes en train de réunir et de présenter des preuves au procureur afin que les charges soient abandonnées immédiatement. Toutes les preuves montrent que M. Majors est innocent et ne l’a agressé d’aucune manière», pouvait-on lire notamment.

Elle avait également dévoilé un échange de SMS avec la femme au cœur de la dispute. «Ils m’ont assuré que tu (Jonathan Majors) ne serait pas inculpé. Ils m’ont dit qu’ils devaient procéder à ton arrestation uniquement dans le cadre du protocole en raison des blessures que je présentais, et le fait que nous avions eu une dispute. Je suis tellement en colère contre eux. Et je suis désolée de te mettre dans cette position. Je vais m’assurer que ça n’aille pas plus loin. Je leur ai dit que c’était ma faute car j’avais essayé d’attraper ton téléphone. Je sors à peine de l’hôpital. Appelle-moi quand tu es sorti. Je t’aime», peut-on lire. Jonathan Majors est convoqué au tribunal dans le cadre de cette affaire le 3 août prochain.