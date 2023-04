Creed III : Jonathan Majors lâché par son agence après les accusations de violence domestique

Selon une information du site américain Deadline, Jonathan Majors a été lâché par l’agence de talent Entertainment 360 et son agent de longue date. Une décision qui intervient trois semaines après son arrestation pour violence domestique à New York.

Lourd de conséquence. Fin mars, Jonathan Majors, qui est actuellement au générique de «Creed III» et de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», était arrêté à New York après avoir été accusé d’étranglement, d’agression et de harcèlement par une femme de 30 ans. Trois semaines plus tard, l’agence Entertainment 360 qui le représente depuis de nombreuses années vient de mettre fin à leur relation professionnelle, révèle le site américain Deadline. L’article précise que leur décision a été motivée par le comportement personnel de Jonathan Majors.

La société spécialisée dans les relations publiques, Lede Company, a également annoncé avoir mis un terme à leur relation avec le comédien depuis l’incident. La maison de Haute Couture, Valentino, a annoncé avoir décidé «d’un commun accord» avec Jonathan Majors que ce dernier n’assistera pas à la prochaine édition du MET Gala en tant qu’un de ses représentants.

Ces décisions interviennent après les accusations de violence domestique visant l’acteur, qui sera présenté devant un juge le 8 mai prochain pour répondre de plusieurs cas de harcèlement et d’agressions selon le bureau du procureur de New York. Fin mars, l’avocate de Jonathan Majors, Priya Chaudhry, avait clamé son innocence via la publication d’un communiqué. «Jonathan Majors est totalement innocent et est probablement la victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît. Nous sommes en train de réunir et de présenter des preuves au procureur afin que les charges soient abandonnées immédiatement. Toutes les preuves montrent que M. Majors est innocent et ne l’a agressé d’aucune manière», pouvait-on lire notamment.

Elle avait également dévoilé un échange de SMS avec la femme au cœur de la dispute. «Ils m’ont assuré que tu (Jonathan Majors) ne serait pas inculpé. Ils m’ont dit qu’ils devaient procéder à ton arrestation uniquement dans le cadre du protocole en raison des blessures que je présentais, et le fait que nous avions eu une dispute. Je suis tellement en colère contre eux. Et je suis désolé de te mettre dans cette position. Je vais m’assurer que ça n’aille pas plus loin. Je leur ai dit que c’était ma faute car j’avais essayé d’attraper ton téléphone. Je sors à peine de l’hôpital. Appelle-moi quand tu es sorti. Je t’aime», peut-on lire.