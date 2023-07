Mariage de Ben Attal, fils de Charlotte Gainsbourg : qui est son épouse Jordane Crantelle ?

Samedi 1er juillet Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, 26 ans, a épousé Jordane Crantelle, une entrepreneuse de 38 ans.

Charlotte Gainsbourg a ce samedi 1er juillet annoncé sur Instagram l’union de son fils Ben Attal avec Jordane Crantelle, une entrepreneuse de 38 ans.

C’est en septembre 2022 que Ben Attal, fils de Yvan Attal, avait officialisé sa relation avec la Parisienne.

Quelques mois plus tard, le jeune homme de 26 ans avait posté une photo de sa compagne et de sa mère Charlotte Gainsbourg avec en légende : «les amours de ma vie, ma mère et ma fiancée», révélant ainsi leur projet de mariage.

Née en 1984 à Paris, Jordane Crantelle est la fille d’un publicitaire. Elle a commencé sa carrière dans le milieu de la mode en tant qu’attachée de presse notamment chez Chanel. Elle a ensuite été en charge des relations publiques de plusieurs marques prestigieuses.

En 2015, elle s’est installée à Los Angeles et a monté sa propre agence de communication, Jordane C Inc., spécialisée «dans le développement et la production de contenu original, les stratégies de médias sociaux, les collaborations avec des influenceurs, la production d'événements et le conseil en image et en style».

Au début des années 2010, elle avait été la compagne de l'acteur Gaspard Ulliel, décédé en 2022 dans un tragique accident de ski à l’âge de 37 ans.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP



«Douce et tendre»

Au cours d’une interview pour le podcast «Tant qu'il y aura des hommes», Ben Attal avait évoqué sa différence d’âge avec sa compagne : «Elle m’a aidé à retrouver le chemin vers ma tendresse. Je m’étais beaucoup endurci après des années en cuisine. Je ne voyais plus les choses de la même façon. Je pense que sa maturité m’a énormément adouci», avait déclaré l'ancien cuisinier reconverti acteur.

Ben Attal avait ajouté : «Elle est très douce, très tendre. On se parle de nos problèmes, de nos vies. La dernière fois, elle m'a aidé à monter un meuble à la maison, il y a quelques jours. Je n'aurais jamais cru qu'elle m'accompagnerait ! Qu'elle irait jusque chez moi pour porter cette armoire qui pesait une tonne… Mais elle l'a fait !»