Smallville : la comédienne Allison Mack est sortie de prison après deux ans derrière les barreaux

Selon le site américain Deadline, Alisson Mack, connue pour avoir joué dans la série «Smallville», vient de sortir de prison après avoir purgé deux des trois ans de prison auxquels elle avait été condamnée en 2021 pour son rôle dans le recrutement d'esclaves sexuelles pour la secte NXIVM.

Remise de peine. Le site américain Deadline vient de confirmer qu’Allison Mack, qui a incarné pendant des années le personnage de Chloe Sullivan dans la série «Smallville» (2001-2011) sur la jeunesse de Superman, est sortie de prison, hier, après deux années passées dans un établissement fédéral. La comédienne de 40 ans avait été condamnée, le 30 juin 2021, à 3 ans de prison par un juge fédéral de Brooklyn pour son rôle dans le recrutement d'esclaves sexuelles pour la secte NXIVM dirigée par le gourou Keith Raniere.

Arrêtée en 2019, Allison Mack risquait une peine entre 14 et 17 ans et demi d'emprisonnement si elle avait été reconnue coupable de deux chefs d'accusation retenus contre elle, association de malfaiteurs et racket. La comédienne avait accepté de plaider coupable, et d’aider la justice à collecter des informations précises sur le fonctionnement de la secte. Elle avait également fourni un enregistrement audio de Keith Raniere, dans lequel il expliquait les rituels de marquage des esclaves sexuelles réalisées pendant des cérémonies où les victimes, souvent mineurs, étaient marquées avec un stylo à cautériser des initiales du gourou. Une collaboration qui lui a permis d’obtenir une réduction de peine conséquente, et de faire condamner le gourou à 120 ans de prison pour trafic sexuel.

Selon Variety, le jour de sa condamnation, Allison Mack avait affirmé être «pleine de remords et de culpabilité». «J’ai honte de la façon dont je me suis conduite», avait-elle également expliqué. Dans une lettre lue par le tribunal, adressée aux victimes, elle qualifiait cette affaire comme «la plus grosse erreur» de sa vie. Appelée à témoigner, l’actrice Jessica Joan n’avait pas mâché ses mots à son propos. «Allison Mack est un prédateur et un être humain malfaisant, un danger pour la société, sans remords ni empathie pour ses victimes», avait-elle lancé.