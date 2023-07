Ricky Martin : après six ans de mariage, le chanteur annonce son divorce avec Jwan Yosef

Après six ans de mariage, Ricky Martin a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se séparait de son compagnon Jwan Yosef. Le chanteur est par ailleurs le père de quatre enfants.

«Après une longue réflexion, nous avons choisi de mettre un terme à notre mariage, dans l'amour, le respect et la dignité pour nos enfants, en continuant à honorer les souvenirs que nous avons bâtis pendant ces merveilleuses années». C’est par ce message posté jeudi 6 juillet sur son compte Instagram, que Ricky Martin a annoncé son divorce avec Jwan Yosef.

© Capture d'écran Instagram/©ricky_martin

L’interprète de «Un, dos, tres Maria», aujourd’hui âgé de 51 ans, était tombé sous le charme de l’artiste peintre suédois en 2016. Les deux hommes se sont unis dans le plus grand secret deux ans plus tard, puis ont fait appel à une mère porteuse pour avoir des enfants.

Amis, ils vont continuer à élever leurs enfants ensemble

Ricky Martin, qui était déjà père des jumeaux Valentino et Matteo, nés en 2008, a accueilli avec son conjoint la petite Lucia en 2018, puis Renn en 2019.

«Notre plus grand désir et de continuer à avoir une dynamique de famille saine ainsi qu'une relation centrée sur notre amitié authentique, puisque nous allons continuer à élever nos enfants ensemble», ont expliqué Ricky Martin et Jwan Yosef.

Après avoir fait son coming-out en 2010, le chanteur d’origine portoricaine a été marié une première fois avec le financier espagnol, Carlos Gonzalez Abella, avant un divorce prononcé en janvier 2014. L’an dernier, Ricky Martin a été accusée par son neveu, Dennis Yadiel Sanchez, d’inceste et de violences physiques et psychologiques. Des accusations que la star nie totalement.