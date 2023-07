Sean Penn : qui est sa nouvelle petite amie ukrainienne ?

Alors que Sean Penn a été aperçu ce week-end à Saint-Tropez avec sa nouvelle petite amie Olga Korotyayeva, qui est l’actrice ukrainienne qui fait tourner la tête de l’acteur américain ?

Une actrice fan de la France. En vacances dans le sud de l'Hexagone, Sean Penn a été aperçu dimanche dans les rues de Saint-Tropez enlaçant l’actrice Olga Korotyayeva, selon plusieurs médias américains. Une romance qui remonte à quelques mois selon le site américain TMZ alors que Sean Penn est divorcé de son ex-épouse Leila George, depuis avril 2022, après un peu plus d’un an de mariage.

Discret sur sa vie privée, l’acteur de 62 ans très engagé en faveur de l’Ukraine depuis le début du conflit, a depuis succombé au charme d'Olga Korotyayeva.

Sean Penn Kisses New Flame Olga Korotyayeva While Spending Time in Saint-Tropez: Photo https://t.co/dmQogvpvfg — People (@people) July 10, 2023

Une actrice qui a tourné dans plusieurs productions françaises

L’actrice ukrainienne de 43 ans connaît bien la France. Elle a notamment tenu plusieurs rôles dans des productions hexagonales, selon la fiche de l'artiste partagée sur Internet par son agence artistique, Agent agitateur. Dès 2010, elle figure parmi la distribution de la pièce de Robert Hossein «L’affaire Seznec, un procès impitoyable», diffusée la même année en direct sur France 2. En 2011, Josée Dayan la dirige dans le téléfilm «Raspoutine», avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu en vedettes. Un acteur qu'Olga Korotyayeva a retrouvé en 2015, cette fois dans le court métrage de Jean-Pierre Mocky «Agafia», au côté entre autres de Pierre Richard.

Au cinéma, elle est apparue en 2012 dans «La vérité si je mens 3», de Thomas Gilou. Plus récemment, l'actrice, passée par le centre de formation d’Hélène Zidi, fille du réalisateur Claude Zidi, et les cours du metteur en scène et comédien Jean-Laurent Cochet, a tourné dans «Déflagrations» (2019) de Vanya Peirani-Vignes.

Ce n'est pas la première fois que le couple apparaît ensemble, note par ailleurs TMZ. En mai dernier, Sean Penn et Olga Korotyayeva s'étaient déjà rendus conjointement au Memorial day, aux Etats-Unis.