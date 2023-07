Brigitte Bardot souffrante : son mari donne des détails sur son état de santé

Ce mercredi 19 juillet les pompiers sont intervenus au domicile de Brigitte Bardot, à Saint-Tropez. Son mari Bernard d’Ormale s’est montré rassurant auprès de nos confrères de Nice-Matin.

Brigitte Bardot a connu des «égarements respiratoires» «plus forts que d'habitude», a fait savoir son mari dans une interview pour Nice-Matin parue ce mercredi soir après que les pompiers sont intervenus au domicile de la star.

«Brigitte récupère. Elle a eu un problème respiratoire qui a nécessité une visite au pôle de santé de Gassin ce matin pour un contrôle. Son taux de globules rouges est un peu bas et elle va bénéficier d'un traitement spécifique», a-t-il confié.

Quelques heures plus tôt, il s'était aussi exprimé auprès de Var-Matin : «Il était aux environs de 9h lorsque Brigitte a eu du mal à respirer. C'était plus fort que d'habitude, mais elle n'a pas perdu connaissance pour autant. Appelons ça un moment d'égarement respiratoire. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, lui ont fait respirer de l'oxygène et sont restés un moment pour la surveiller.»

L'époux de Brigitte Bardot a précisé qu'une bouteille d'oxygène a été installée par les sapeurs-pompiers à son chevet : «Elle s'en est servi un peu cet après-midi, mais plus pour l'instant».

«Ces hautes températures sont très pesantes pour elle et elle évite au maximum les déplacements, même sur quelques mètres», a-t-il aussi confié. «Comme toutes les personnes d'un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans, il ne faut pas qu'elle fasse d'efforts inutiles».

Un démenti en janvier

Brigitte Bardot avait été victime d'un malaise en janvier 2023. France Dimanche avait alors affirmé que l'actrice avait été placée en soins intensifs pour «grave insuffisance respiratoire».

La star avait rapidement tenu à démentir dans une lettre publiée sur son compte Twitter : «Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien. La presse a fait un scandale avec un malaise qui m'est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd'hui.»