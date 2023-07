Madonna : après son hospitalisation, la star danse pour les 40 ans de son premier album

Madonna va mieux. Après avoir été hospitalisée en soins intensifs en juin dernier, la star de 64 ans a posté une vidéo jeudi sur les réseaux sociaux sur laquelle elle apparaît en train de danser pour les 40 ans de son premier album.

Ses fans sont rassurés. Pour fêter les 40 ans de la sortie de son premier album («Madonna», tout simplement), Madonna a esquissé quelques pas de danse face caméra. Un extrait vidéo que la chanteuse de 64 ans a publié ce jeudi 27 juillet sur les réseaux sociaux, quelques semaines après avoir été hospitalisée en soins intensifs pour «une grave infection bactérienne».

«Pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu me donne l'impression d'être la star la plus chanceuse du monde ! Merci à tous mes fans et amis ! Vous devez aussi être ma bonne étoile ! Et joyeux 40e anniversaire à mon premier album», a écrit l’interprète de «Lucky Star».

Malgré un report de sa tournée «Celebration Tour» en Amérique du Nord, Madonna semble maintenir, comme prévu, ses dates européennes. Les concerts devaient être lancés en octobre prochain avec un passage à Londres, Berlin, Barcelone et Amsterdam. A Paris, les shows sont annoncés à l'Accor Arena les 12 et 13 novembre.