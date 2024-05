Hailey Bieber dévoile des photos de sa grossesse sur Instagram

Une semaine après avoir annoncé attendre son premier enfant avec Justin Bieber, Hailey Bieber a dévoilé des photographies de son ventre arrondi sur son compte Instagram.

Hailey Bieber partage son bonheur en images. Alors que Justin Bieber, 30 ans, et sa compagne Hailey Bieber ont annoncé la semaine dernière attendre leur premier enfant, la mannequin de 27 ans a partagé une série de photographies de sa grossesse.

Posant dans un t-shirt blanc remonté au-dessus du nombril ou en petit top, l’épouse de l’interprète de «Baby», sorti en 2010, a dévoilé son ventre légèrement arrondi, faisant le bonheur de ses fans.

La star serait enceinte de six mois

En commentaires, elle a également donné un aperçu de son état d’esprit et de ses activités ces dernières semaines, à travers une série d’émojis. Et il semblerait que le repos et l'émotion aient été les maîtres-mots de son emploi du temps.

Marié depuis septembre 2018, le couple a révélé la bonne nouvelle jeudi 9 mai dans une vidéo, à l’occasion du renouvellement de leurs vœux à Hawaï. Selon Page six, Hailey Bieber serait enceinte de six mois.