Atteinte de dégénérescence maculaire, l'actrice Judi Dench annonce «ne plus rien voir sur les plateaux»

L’actrice britannique Judi Dench, qui souffre d'une maladie chronique de la rétine et avait il y a quelques mois annoncé ne plus pouvoir lire les scénarios, fait savoir qu’elle ne peut «plus voir sur les plateaux».

Atteinte depuis plusieurs années de dégénérescence maculaire (DMLA), Judi Dench a déclaré que sa vision s’était beaucoup détériorée dernièrement.

L’actrice de 88 ans a, ce 30 juillet, confié au Sunday Mirror qu'elle «ne peut plus voir sur un plateau de tournage» et dit que c'est «épouvantable» et «terrible d'être si dépendant des autres».

Elle avait précédemment révélé que sa perte de vision avait rendu presque impossible la lecture des scénarios de films. Pour l'actrice oscarisée, perdre sa capacité à voir a été «le choc le plus terrible».

Lors d'une conversation en 2021 avec la Vision Foundation, une organisation caritative londonienne pour les personnes atteintes de perte de vue, la star britannique avait révélé qu'elle demandait à ses amis proches de l'aider à mémoriser de nouveaux scripts en les lisant à haute voix à plusieurs reprises.

Trouver une autre façon d'apprendre

«Vous trouvez un moyen de vous déplacer et de surmonter les choses que vous trouvez très difficiles», avait-elle déclaré, regrettant ne plus pouvoir utiliser sa mémoire photographique pour retenir ses dialogues. «J'ai dû trouver une autre façon d'apprendre des lignes et des choses, c'est-à-dire que de bons amis à moi me les répètent encore et encore. Je dois donc apprendre par la répétition, et j'espère juste que les gens ne remarqueront pas trop».

Pour une interview pour l’émission «The Graham Norton Show» plus tôt cette année, Judi Dench avait également confié que l'apprentissage des scripts était «devenu impossible». «J'ai besoin de trouver une machine qui non seulement m'apprenne mes lignes, mais qui me dise également où elles apparaissent sur la page», avait-elle ajouté, se lamentant du temps où elle trouvait «très facile d'apprendre des lignes et de s'en souvenir».

Malgré ces difficultés Judi Dench refuse de prendre sa retraite. Elle a joué dernièrement dans le film «Belfast» (2022) pour lequel elle a été nominée aux Oscars dans la catégorie «meilleure actrice dans un second rôle». Elle était aussi récemment à l’affiche d’«Allelujah» (2022) de Richard Eyre.