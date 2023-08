DJ Casper, créateur du tube «Cha Cha Slide», est décédé à l'âge de 58 ans

DJ Casper, connu pour avoir créé le tube de danse à succès «Cha Cha Slide», est décédé ce lundi, rapportent plusieurs médias américains. Il avait 58 ans.

Célèbre pour son tube des années 2000 «Cha Cha Slide», DJ Casper a rendu son dernier souffle. Son épouse Kim, a déclaré à ABC7 de Chicago qu'il est décédé ce lundi après un combat de sept ans contre le cancer.

DJ Casper, dont le nom de naissance est Willie Perry Jr., est né et a grandi à Chicago. «Cha Cha Slide» avait initialement été publié sous le titre «Casper Slide Pt. 1» en 1998, pour le cours d'aérobic du neveu de son entraîneur personnel.

Après le succès du morceau dans les clubs de fitness locaux, Casper avait sorti une nouvelle version en 2000, «Casper Slide Pt. 2», qui avait commencé à être diffusée à la radio avant de conquérir le monde sous le titre «Cha Cha Slide».







En 2016, Casper avait reçu un diagnostic de cancer du rein et du foie. «En 2016, on m’a diagnostiqué deux types de cancer : rénal et neuroendocrinien, c’est-à-dire du rein et du foie», avait-il révélé. Ils ont essayé de m’opérer, mais ils ont découvert que le rein était relié à l’artère principale, alors ils ont décidé de ne pas le faire et de le traiter», avait-il expliqué à ABC7. Il a lutté avec bravoure jusqu’au bout.

«Avant, je pesais 236 livres (env. 107kg), et je pense que je pèse environ 60 livres (27kg env.) de moins», avait-il confié en mai dernier. « Si vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à y aller. Je vais continuer à me battre jusqu'à ce que je ne puisse plus.»