Julian Bugier partage un rare cliché de sa compagne sur Instagram

Julian Bugier a partagé, ce dimanche 20 août, un rare cliché de lui et de sa compagne, la journaliste Claire Fournier, avec laquelle il a eu deux enfants, Lucien, né en 2011, et Gabrielle, née en 2013. Et les fans du présentateur du 13H ont largement apprécié.

Un bonheur simple. Présentateur de l’édition du 13H des journaux télévisés de France 2, Julian Bugier n’a pas pour habitude d’étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux, ou dans la presse. Alors forcément, quand le journaliste de 42 ans décide de partager un cliché de lui et de sa compagne sur Instagram, ce dimanche 20 août, cela retient forcément l’attention de ses nombreux fans.

«Vous êtes beaux», «Trop mignons», «Joli couple», etc. sont autant de commentaires d’internautes qui accompagnent cette photo de Julian Bugier en présence de celle qui partage sa vie avec leurs deux enfants, Lucien, né en 2011, et Gabrielle, née en 2013. Journaliste âgée de 50 ans spécialisée sur les sujets économiques, Claire Fournier est passée dans de nombreuses rédactions, Bloomberg TV, Canal+, CNEWS, ou encore LCI.

Dans une interview avec le magazine Closer, Julian Bugier s’était confié sur sa relation avec celle avec laquelle il a vécu un coup de foudre. «Nous étions tous les deux chez Bloomberg TV. Elle à New York, moi à Londres. Un jour, nous nous sommes rencontrés et ce fut le coup de foudre», explique-t-il. «Elle est éditorialiste et je suis très fier d’elle. J’aime dire que je suis le mari de Claire Fournier plutôt que de dire qu’elle est la femme de Julian Bugier», poursuit-il. «Nous partageons beaucoup de passions. J’aime débattre de l’actualité, d’un bouquin qui m’a bouleversé, du prochain film que j’ai envie de regarder…Je suis un garçon curieux», ajoute-t-il.