People : le chanteur Elton John hospitalisé après un accident domestique dans sa villa à Nice

Le célèbre chanteur anglais Elton John, âgé de 76 ans, a été hospitalisé à Monaco dans la nuit de dimanche à lundi après un accident domestique dans sa villa du Mont-Baron à Nice (Alpes-Maritimes).

Elton John, l’emblématique chanteur anglais de 76 ans, a été hospitalisé au service orthopédie du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco dans la nuit de dimanche à lundi après un petit accident domestique qui a eu lieu dans sa villa du Mont-Baron à Nice (Alpes-Maritimes).

D’après Nice-Matin, l’auteur, compositeur et interprète de renom a passé un scanner cérébral puis lombaire afin de confirmer qu’il ne souffrait d’aucune fracture liée à cet incident.

Installé sur la Côte d’Azur depuis de nombreuses années, l’artiste a même été fait citoyen d’honneur de la ville de Nice en 1997, avant d’être anobli par la reine Elizabeth II en 1998.

Fort d’une immense carrière longue de 50 ans, le pianiste a vendu plus 300 millions d’albums dans plus de 80 pays. Il a réalisé en juillet dernier la tournée d’adieu la plus lucrative de l’histoire de l‘industrie musicale avec plus de 900 millions de dollars engrangés.