Sophie Turner et Joe Jonas : les anciens conjoints sortent du silence après l’annonce de leur divorce

L’actrice Sophie Turner et le chanteur Joe Jonas prennent conjointement la parole après l’annonce de leur divorce par de nombreux médias. Ils évoquent «une décision commune» et veulent mettre un terme aux spéculations.

D’un commun accord. Alors que le couple entame une procédure de divorce, après quatre ans de mariage, Sophie Turner et Joe Jonas ont voulu mettre les choses au clair. Après les nombreuses spéculations sur les raisons de leur séparation, mise notamment sur le compte de modes de vie à l’opposé par le site TMZ, l’actrice de Game of Thrones et le chanteur du groupe Jonas Brothers se sont exprimés conjointement.

Dans une publication respectivement partagée sur leurs réseaux, l’ex-couple a précisé qu'après quatre merveilleuses années de mariage, ils avaient «mutuellement décidé de mettre fin à leur mariage à l'amiable». Soucieux de mettre un terme aux rumeurs et de faire passer le message, ils ont poursuivi : «Il y a beaucoup de spéculations sur les raisons de cette décision, mais il s'agit vraiment d'une décision commune».

«Nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits d'intimité pour nous et nos enfants», ont-ils conclu dans ce message.

Contrairement au couple Kevin Costner et Christine Baumgartner, en plein divorce houleux, Joe Jonas, 34 ans, et Sophie Turner, 27 ans, n’entendent donc pas se lancer dans une guerre de tranchées.

Fiancé en 2017 et marié depuis octobre 2019, le couple a accueilli leur premier enfant Willa, en juillet 2020, puis une deuxième petite fille, en juillet 2022. Deux enfants dont ils devraient se partager la garde, selon les documents que la presse people américaine s’est procurée.