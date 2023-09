Pédophilie : Richard Dewitte, le chanteur du groupe «il était une fois», condamné à trois ans de prison ferme

Le chanteur du groupe phare des années 1970 «Il était une fois», Richard Dewitte, a été condamné à trois ans de prison ferme lundi lors d'un procès à Meaux (Seine-et-Marne) pour «corruption de mineure», a appris l'AFP ce mardi auprès du parquet.

Richard Dewitte, l'ancien chanteur du groupe «Il était une fois», a ce lundi été condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Âgé de 77 ans, il a été reconnu coupable de corruption de mineure via communications électroniques et propositions sexuelles à mineure de moins de 15 ans par majeur et suivies de rencontre, a ce mardi indiqué le parquet de Meaux, confirmant une information du Parisien et du Figaro.

Incarcéré depuis le 22 août, Richard Dewitte comparaissait détenu lors d'un procès en comparution immédiate au tribunal correctionnel, renvoyé une première fois durant l'été. Il a été reconnu coupable d'avoir fait des propositions à caractère sexuel à une adolescente de 13 ans via le site coco.fr. Derrière le pseudo de la fille, se cachait en réalité un gendarme de la section de recherches de Paris.

Déjà condamné par le passé

Richard Dewitte a été interpellé par la gendarmerie lors d'une rencontre fixée avec l'adolescente virtuelle à Croissy-Beaubourg, dans le nord de la Seine-et-Marne. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires, en février 2015 à Dijon et en septembre 2019 par la cour d'appel de Paris, a précisé le parquet.

Formé en 1972, le groupe «Il était une fois» s'était fait connaître par des tubes célèbres, parmi lesquels «J'ai encore rêvé d'elle».