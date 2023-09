Shakira : la star s'en prend à son ex-beau-père et invite la baby-sitter de ses fils dans son nouveau clip

Dans sa dernière chanson, intitulée «El Jefe», Shakira rend hommage à la baby-sitter de ses enfants et s’en prend à son ex-beau-père.

Shakira a dévoilé hier le clip de sa nouvelle chanson, «El Jefe» («le chef»), en collaboration avec le groupe américano-mexicain Fuerza Regida. Et les paroles font une fois de plus référence à son passé et à sa relation avec son ex-compagnon Gerard Piqué.

Cette fois, la chanteuse colombienne ne s’en prend pas directement à l’ancien défenseur central du FC Barcelone, mais au père de ce dernier, Joan Piqué. «On dit qu'il n'y a pas de mal qui dure plus de cent ans, mais mon ex-beau-père est toujours là et ne met pas les pieds dans la tombe», chante-t-elle.

Dans son clip, on peut également apercevoir Lili Melgar, l’ancienne baby-sitter de ses fils, Milan et Sasha, à qui elle rend hommage et dédie ce titre. «Lili Melgar, pour toi cette chanson pour laquelle ils ne t'ont pas payé de compensation», lance Shakira à la fin de la chanson.

Et cette phrase n’est là encore pas sans rapport avec le footballeur. Selon plusieurs médias, Gerard Piqué aurait en effet licencié la nounou bolivienne sans lui verser ses indemnités. De plus, Lili Melgar aurait aidé la chanteuse à réunir des preuves permettant de confirmer l'infidélité de son ex.

A ce jour, le clip de sa chanson «El Jefe», qui parle de la vie des ouvriers, cumule déjà 11 millions de vues sur Youtube.