Affaire Alain Delon : Hiromi Rollin évoque «un coup monté», Anouchka Delon réplique

Visée par deux plaintes des enfants d'Alain Delon, Hiromi Rollin, qui les avait à son tour attaqués en justice en juillet dernier «pour violences en réunion (...), dénonciation calomnieuse et vol» s’est exprimée ce jeudi, évoquant notamment un «coup monté». Une prise de parole qui a piqué au vif la fille de l’acteur, Anouchka Delon.

Présentée comme la «dame de compagnie» d'Alain Delon, terme qu'elle réfute, Hiromi Rollin, ancienne assistante de réalisation, a pris la parole dans les colonnes du Parisien pour évoquer les plaintes déposées à son encontre par les enfants d’Alain Delon.

«Vis-à-vis des plaintes déposées à mon encontre, je suis sereine car toutes les accusations portées contre moi sont mensongères. Je n’ai absolument rien à me reprocher. En ce qui concerne ma vie affective, je suis bouleversée, profondément affectée», déclare la sexagénaire.

Selon elle, les enfants d’Alain Delon ont inventé ce stratagème pour l’éloigner d’Alain Delon coûte que coûte. «C’est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père. C’était leur unique but. Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d’inventer des choses pour me mettre en cause. C’est une instrumentalisation de la justice», assure-t-elle, revenant sur le terme de «dame de compagnie» dont les enfants d’Alain Delon usent pour la présenter : «C’est ignoble, c’est une pure invention des enfants pour m’écarter de la vie de leur père. J’ai donné tout mon amour et toute mon énergie pour Alain et nos animaux. Ma vie, c’était Alain et les animaux avant tout. 95 % de ma vie était consacrée à Alain», dit-elle.

Au sujet du malaise d’Alain Delon dont elle n’aurait pas tenu au courant les enfants de la star, Hiromi Rollin accuse Anthony Delon d’avoir «réécrit l’histoire» et explique : «Contrairement à ce que prétend Anthony, Alain était parfaitement conscient. Il plaisantait avec les pompiers, il ne souhaitait pas aller à l’hôpital. Nous l’avons convaincu de s’y rendre pour faire des points de suture. Il n’a pas voulu appeler ses enfants, et il a estimé qu’il n’y avait rien d’urgent puisqu’il était pris en charge et qu’il allait bien.»

«Le mariage avait été évoqué»

«Lorsque je suis retournée à l’hôpital le lendemain à 10 heures, je lui ai demandé s’il avait appelé sa fille. Il m’a dit non, j’ai insisté pour qu’il la prévienne. Comme il ne l’avait toujours pas appelée, vers midi, j’ai contacté Anouchka» s'est-elle souvenue. «Après notre conversation, elle a joint Alain qui lui a confirmé qu’il était à l’hôpital. Anthony a travesti la réalité pour me mettre en cause et faire croire que je les tenais à l’écart de leur père. Comment ose-t-il dire que j’aurais pu lui faire rater la mort de son père… c’est grotesque !»

Dans une interview pour Closer, Hiromi Rollin déclare également qu’Alain Delon avait l’intention de l’épouser et qu’il avait commencé à «réfléchir à comment la protéger pour l’avenir». «Le mariage avait été évoqué…», confie-t-elle, accusant ensuite les enfants Delon d’avoir caché la vérité à leur père sur son départ, «je ne sais pas ce qu’il lui ont dit par la suite sur les raisons de mon absence». «Alain me manque énormément, a-t-elle ajouté. Nous entretenons une relation amoureuse depuis le début de l’année 1990… Quand j’ai quitté Alain, on s’est dit ‘je t’aime et on s’est embrassés’».

Piquée au vif par les allégations proférées par Hiromi Rollin dans Le Parisien, Anouchka Delon a ce jeudi posté sur Instagram une photo d’elle et de son père datant du 11 juillet 2023, «soit 6 jours après le 5 juillet», date d'expulsion d'Hiromi Rollin de la propriété d'Alain Delon. «Heureux, on revit tous. Mme ROLLIN s’évertuera coûte que coûte à faire d’un mensonge une vérité. TOUTES les occasions seront bonnes pour nous salir. Une enquête est en cours. Nous avons confiance. Je ne laisserai personne entacher l’honneur de la famille et encore moins celui de mon père. J’aurai l’occasion de répondre très bientôt aux allégations fallacieuses de Mme Rollin», a-t-elle écrit. Des propos auxquels a réagi son frère Anthony, qui a laissé en commentaire sans équivoque : «T’inquiètes, qu’est-ce que tu veux qu’elle fasse d’autre…»

Hiromi Rollin a fait l'objet d'une première plainte le 5 juillet dernier, déposée par les trois enfants Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon, auprès du parquet de Montargis.



Ils y dénoncent «l'attitude dénigrante et agressive» de cette femme à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci», avait indiqué le procureur de la République de Montargis début juillet, précisant que «par déclaration signée», Alain Delon lui-même «s'associait» à la plainte.

Anthony Delon a également déposé de son côté une deuxième plainte notamment pour «violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral», avait-il annoncé à l'AFP, évoquant «des faits établis sur un an et demi».

Hiromi Rollin a ensuite à son tour déposé une plainte contre les trois enfants de l'acteur «pour violences en réunion (...), dénonciation calomnieuse et vol». Dans cette plainte, elle dénonce notamment les enfants Delon comme étant les instigateurs de violences à son encontre par leurs agents de sécurité, le 5 juillet 2023, lorsque celle-ci avait été «maintenue à distance» de la propriété de l'acteur à Douchy-Montcorbon. Selon le parquet, l'infraction de dénonciation calomnieuse a pour objet de «faire constater la fausseté des déclarations visées dans les deux plaintes initiales de la famille Delon». Quant au vol, la plainte vise «l'absence de restitution par les enfants Delon d'une partie des affaires de Hiromi Rollin».

Dans sa plainte, Hiromi Rollin «conteste fermement avoir commis des faits de harcèlement moral et violences» au préjudice de M. Delon, tout comme elle réfute les accusations d'abus frauduleux. Elle assure n'avoir «jamais utilisé les moyens de paiement» de l'acteur «en dehors des dépenses courantes effectuées dans l’intérêt de leur ménage».