Disparition de Marwan Berreni : le cri déchirant des parents de l’acteur le suppliant de «revenir»

Dans une lettre ouverte publiée ce lundi 2 octobre, les parents de Marwan Berreni demandent à leur fils de «revenir». L’acteur de «Plus Belle la vie» n’a plus donné signe de vie depuis le début du mois d’août, après que son véhicule a été impliqué dans un accident.

«Marwan, notre fils, affronte tes peurs […] Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie […] Reviens ! On a besoin de toi !», implorent ce lundi dans une les parents de Marwan Berreni dans une lettre publiée par Libération.

Le 3 août dernier, le comédien de 34 ans, connu pour son rôle dans le feuilleton «Plus belle la vie», s'est totalement volatilisé après un accident de voiture vraisemblablement provoqué par son véhicule à la sortie d'une boîte de nuit de Mâcon, accident au cours duquel une jeune femme a été violemment percutée.

Alors qu'une information judiciaire pour disparition inquiétante et une autre contre X pour blessures involontaires avec délit de fuite ont été ouvertes, les parents de Marwan sont dans l’angoisse terrible de ne pas avoir de nouvelles de leur enfant.

«Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas (…) Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi !», adressent-ils encore désespérément à leur fils.

Déjà meurtris par un autre drame

Cette disparition les confronte une nouvelle fois à l’horreur, eux qui ont déjà perdu un fils le 29 juillet 2013, Bilal, le frère cadet de Marwan. Le dessinateur et street artiste connu sous le nom de Zoo Project, qui s'était notamment fait connaître pour ses fresques des martyrs du Printemps arabe sur les murs de Tunis, a été assassiné à Détroit à l'âge de 23 ans.

Un drame qui avait traumatisé Marwan. Le 26 juillet dernier, il avait posté une photo de lui et de son frère datant de leur enfance. C'est d’ailleurs son dernier post en date sur les réseaux sociaux.