Elon Musk : son ex Grimes intenterait une action en justice au sujet de la garde de leurs trois enfants

La chanteuse Grimes aurait intenté une action en justice pour que soient clairement établis ses droits parentaux sur les trois enfants qu’elle a eus avec le milliardaire Elon Musk. Une action qui intervient après qu’elle a publiquement supplié le PDG de Tesla de lui permettre de voir l'un de leurs fils.

Née Claire Boucher, Grimes poursuivrait son ex Elon Musk devant le juge afin que soient établis officiellement les droits parentaux qu’ils seraient, elle et lui, en droit d’exercer sur leurs trois enfants. La chanteuse aurait ce vendredi dernier déposé devant un tribunal de Californie «une requête pour établir une relation parentale», font en effet ce mardi savoir Page Six et TMZ.

Cette demande viserait notamment à ce que le tribunal identifie les parents légaux d'un enfant lorsqu'ils ne sont pas mariés, est-il notamment expliqué. Ce type de requête n'est pas rare lorsqu'un couple non marié partage un enfant, a commenté un avocat spécialiste de la famille interrogé par le San Francisco Standard. Elle est généralement déposée parallèlement à une demande de pension alimentaire pour les enfants et l'établissement des droits de garde.

La nouvelle survient quelque temps après que Grimes aurait supplié Elon Musk sur Twitter de la laisser voir son fils. TMZ rapporte qu'en réponse à un tweet sur lequel apparaissaient les jumeaux du milliardaire, Strider et Azure - qu’il partage avec Shivon Zilis - la chanteuse avait écrit (dans un post supprimé depuis) : «Dites à Elon de me laisser voir mon fils, ou s'il vous plaît répondez à mon avocat».

TMZ croit savoir que la chanteuse faisait ici référence à leur plus jeune fils, Tau, né l'année dernière. S’ils n'ont jamais eux-mêmes annoncé la naissance de ce petit garçon, Walter Isaacson, qui vient d'écrire une biographie sur Elon Musk, en a fait la révélation et dévoilé qu'ils lui avaient donné le nom de Techno Mechanicus, et le surnom affectueux de Tau.

Grimes, 35 ans, et Elon Musk, 52 ans, avaient commencé à se fréquenter en 2018 et ont eu une relation intermittente jusqu'en septembre 2021. L'artiste canadienne a donné naissance à leur premier-né, un fils nommé X Æ A-Xii, en mai 2020, et l'ancien couple a ensuite accueilli une fille Exa Dark Sideræl, alias Y, née via une mère porteuse en décembre 2021.