Drake : malade, le rappeur annonce devoir prendre une pause d’au moins un an

Drake lâche le micro. Le chanteur a ce vendredi annoncé devoir faire une pause d’au moins un an, à cause de problèmes de santé.

L'annonce de son break va faire l'effet d'une bombe auprès de ses fans et des professionnels de l'industrie musicale. Le rappeur Drake a ce vendredi annoncé qu'il devait s'éloigner de la musique, pour faire face à un problème de santé qui le tourmente depuis longtemps.

TMZ rapporte qu’il a fait cette annonce explosive dans son émission sur SiriusXM «Table for One». «Je dois avant tout me concentrer sur ma santé», a-t-il déclaré. «J'ai les problèmes d'estomac les plus fous depuis des années», a précisé le chanteur, âgé de 36 ans. Avant d'ajouter : «Je vais verrouiller la porte du studio un petit moment. Peut-être un an ou quelque chose comme ça… Peut-être un peu plus longtemps».

Très occupé ces dernières années, avec pas moins de neuf albums sortis en treize ans, Drake n'a pas donné plus de précision pour l'heure sur le mal qui le ronge.