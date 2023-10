Marvel : Chris Evans révèle être marié à Alba Baptista, la star de la série «Warrior Nun»

Alors qu’il participait à un panel au Comic Con de New York, l’acteur Chris Evans a confirmé s’être marié avec Alba Baptista, la star de la série «Warrior Nun», lors de deux cérémonies secrètes. L’interprète de Captain America dans les films Marvel est en couple avec la comédienne de 26 ans depuis deux ans.

Une confirmation bienvenue. Depuis un mois, la rumeur selon laquelle Chris Evans et Alba Baptista s’étaient mariés dans le plus grand secret agitait la presse people internationale. Le comédien de 42 ans, qui partage la vie de la star de la série «Warrior Nun» depuis maintenant deux ans, s’est fait un plaisir de confirmer l’heureuse nouvelle lors de sa participation à un panel au Comic Con de New York, samedi dernier.

L’interprète de Captain America dans les films Marvel a été ovationné par le public quand il a lâché l’information. «Je me suis marié !», a-t-il lancé, avant de remercier les fans. «Nous avons eu en quelque sorte deux cérémonies. Une sur la côte Est, et une autre au Portugal - ma femme est portugaise», a-t-il ajouté, précisant que les deux célébrations ont été «géniales et magnifiques». Il avoue toutefois que le couple est heureux d’en avoir terminé avec les préparatifs du mariage.

Un mariage et bientôt des enfants ?

«L’organisation d’un mariage demande un tel investissement. Pour ceux qui sont mariés, vous savez de quoi je parle, ça vous prend une énergie incroyable, mais nous en avons fini désormais. On profite de la vie, et on se prépare à attaquer l’automne, ma saison préférée. C’est le meilleur moment de l’année», explique-t-il.

Le mois dernier, le site américain People avait plus ou moins révélé la nouvelle, alors que de nombreuses stars - Robert Downey Jr. et son épouse Susan, Chris Hemsworth et Elsa Pataky, Jeremy Renner, ou encore John Krasinsky et Emily Blunt, avaient été aperçues aux alentours de Boston au même moment. Élu «homme le plus sexy de la planète» en 2022, Chris Evans avait confié à l'époque que ses priorités étaient de se marier, d’avoir des enfants et de fonder une famille. Il semble que c’est en bonne voie.