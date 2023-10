Friends : Courteney Cox affirme que l'utilisation de botox était «une perte de temps»

Courteney Cox s’est une nouvelle fois exprimée sur l’utilisation de botox, dont elle avoue avoir abusé pendant un temps. L’ancienne star de la série «Friends» considère aujourd’hui que tout cela n’était qu’une «énorme perte de temps».

Un peu plus de sagesse. Selon le site britannique The Daily Mail, Courteney Cox a de nouveau abordé le sujet des injections de botox auxquelles elle a eu recourt à un moment de sa vie, où elle tentait par tous les moyens de combattre les effets du temps, qualifiant cette pratique comme son plus «grand regret beauté» et surtout, une «énorme perte de temps».

«Il y a tellement de pression dans cette industrie pour paraître jeune que, quand vous commencez, cela entraîne un effet domino et vous vous retrouvez à en faire toujours plus», dit-elle. «Pour le reste du monde, votre visage change de manière évidente, mais de votre point de vue – parce que vous ne subissez qu’une procédure à la fois – vous ne le réalisez pas», poursuit-elle. «C’était une énorme perte de temps et j’aurais aimé ne pas céder à la pression d’y avoir recours», conclu-t-elle à ce propos.

En 2017, Courteney Cox s'est débarassée de toutes les injections subies. L’actrice de 59 ans, qui est en couple avec le musicien Johnny McDaid, 47 ans, depuis 2013, affirme aujourd’hui accepter son âge. Elle avait toutefois confié au Sunday Times Style Magazine, en février 2022, ne pas réussir à se faire à l’idée du temps qui passe… beaucoup trop vite à son goût. «Il n'y a rien de mal à avoir bientôt 60 ans, j'ai juste du mal à l'imaginer et à le dire... Le temps passe si vite !», avait-elle déclaré.