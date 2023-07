Friends : Jennifer Aniston et Courteney Cox fêtent les 60 ans de Lisa Kudrow

Jennifer Aniston et Courteney Cox ont ce week-end souhaité un bon anniversaire à leur amie Lisa Kudrow née un 30 juillet, il y a soixante ans.

Pas de quoi rajeunir les fans de la série «Friends»... Ce 30 juillet Lisa Kudrow, l’interprète de l'inénarrable Phoebe, fêtait ses 60 ans. Ses amies Jennifer Aniston, 54 ans, et Courteney Cox, 59 ans, ont décidé de marquer le coup en postant des messages et des photos sur Instagram.

«S’il vous plaît, rejoignez-moi pour célébrer l’une de mes personnes favorites sur la planète. LISA KUDROW !! Elle est mon amie et ma famille depuis près de trente incroyables années. Je t’adore… Je t’aime mon adorable Floosh. Elle est l’une des actrices les plus talentueuses avec qui j’ai eu le grand honneur de travailler toutes ces années, et ce n’est pas fini», a écrit la star de «Murder Mystery».

«Joyeux anniversaire ma Loot (...) Tu es la personne la plus intelligente, la plus marrante et la plus attentionnée. Je me sens toujours considérée et aimée quand tu es là. C’est le cadeau que tu fais à ceux que tu aimes», a de son côté posté Courteney Cox.

Lisa Kudrow, Jennifer Aniston et Courteney Cox se sont rencontrées il y a trente ans sur le tournage de la série «Friends» qui les a rendues célèbres. Depuis la fin du show les trois amies sont restées très proches.

En février dernier Lisa Kudrow et Jennifer Aniston étaient venues applaudir Courteney Cox lorsqu'elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Cette dernière avait confié à People combien cela avait été «super» d'entendre ses amies de longue date faire un discours pendant la cérémonie, ajoutant : «Ce sont de si merveilleuses amies, elles font partie de ma famille, donc c'était vraiment réconfortant... Ce sont mes sœurs.»