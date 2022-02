«Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête» : Courteney Cox regrette ses recours à la chirurgie esthétique

L’actrice de «Friends» et de «Scream», Courteney Cox, a admis avoir essayé de combattre les effets du temps, notamment grâce à des injections de botox. Mais elle ne le refera plus jamais a-t-elle confié au Sunday Times Style Magazine paru ce dimanche 20 février.

« Il y a un moment où tu te dis 'Oh non, je change, je fais plus vieille'. Alors j'ai essayé de trouver cette éternelle jeunesse pendant des années», a-t-elle confié sans fard.

Mais le résultat lui a un jour fait comprendre qu’il fallait qu’elle stoppe tout. « Je n'avais pas réalisé que j'étais tombée dans une sorte de folie avec ça. Et un jour, je me suis dit 'oh mince, j'ai vraiment l'air bizarre avec toutes ces injections et tout ce que je fais à mon visage'. Je ne le referais plus du tout aujourd'hui », affirme la maman de Coco, 18 ans.

L’actrice de 57 ans, qui partage sa vie avec le musicien Johnny McDaid (Snow Patrol), 45 ans, dit désormais accepter son âge, même si elle a du mal à réaliser combien les années ont filé.

« Il n'y a rien de mal à avoir bientôt 60 ans, j'ai juste du mal à l'imaginer et à le dire... Le temps passe si vite ! », s’est exclamée Courteney Cox qui revendique avoir beaucoup d’amis trentenaires et ne ressentir avec eux aucune différence d’âge.