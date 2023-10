Pierre Arditi victime d'un malaise sur scène : l’acteur donne de ses nouvelles pour la première fois

Après son malaise sur scène le 27 septembre dernier, puis l’annulation d’une représentation ce 4 octobre, Pierre Arditi donne de ses nouvelles et se montre rassurant.

Rien de grave, mais repos requis. Très fatigué, Pierre Arditi doit impérativement lever le pied. Victime d’un malaise fin septembre en pleine représentation de la pièce de théâtre «Lapin», l’acteur avait repris le chemin des planches un peu trop tôt, entraînant l’annulation à la dernière minute de la représentation du 4 octobre.

«Je suis un affamé de travail parce que je suis un affamé de la vie, et j’ai eu ce petit coup de fatigue il y a quelques jours», a-t-il confié ce mardi dans une interview pour Télé-Loisirs.

«J'ai eu un malaise vagal. J’ai perdu connaissance, donc je ne me souviens de rien, bien sûr. Je me souviens avoir en quelques secondes hésité en me disant 'mais qu’est-ce qu’il faut que je fasse', et puis pouf, je me suis effondré. J’ai été emmené à l’hôpital, on a fait ce qu’il fallait faire, et puis je suis rentré chez moi, j’ai recommencé cinq jours plus tard, probablement un peu trop tôt», a-t-il concédé avant d’expliquer : «donc je suis retourné à l’hôpital, on m’a hospitalisé pendant trois jours, on a fait tous les examens, et j’ai un traitement maintenant.»

Une reprise le 8 novembre

L’acteur se montre rassurant. «Il n'y a pas péril en la demeure, je ne vais pas mourir, je ne suis pas gâteux, je marche normalement, mais on m’a expliqué ‘Cher monsieur, bravo, formidable, c’est magnifique, mais maintenant il faut y aller plus doucement’. Alors je n’avais plus le choix, voilà ! (...) Il y a des choses que je voulais faire et que je devais faire et que je ne ferai pas, pas tout de suite en tout cas. Je vais reprendre le spectacle avec Muriel Robin, bien sûr, mais pour le reste, je vais faire une pause après ça», a-t-il ajouté.

Depuis le 21 septembre, Pierre Arditi joue avec son amie Muriel Robin dans «Lapin», une pièce signée Samuel Benchetrit. Les représentations devraient reprendre le 8 novembre. Les spectateurs qui avaient acheté des billets pour les spectacles annulés pourront obtenir leur remboursement ou leur report auprès des points de vente ou du théâtre, selon le service de presse.