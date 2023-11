Céline Dion : la star aperçue au concert de Katy Perry, à Las Vegas 

Atteinte du syndrome de l'homme raide, Céline Dion a fait une rare apparition publique. La chanteuse a été vue au concert de Katy Perry, à Las Vegas.

Une sortie remarquée. Très discrète depuis l’annonce de sa maladie, Céline Dion a été aperçue ce samedi 4 novembre à un concert. La diva canadienne de 55 ans a assisté au show de Katy Perry, qui a donné le dernier spectacle de sa résidence à Las Vegas, sur la scène du Resorts World Theatre.

Vêtue pour l’occasion d’une robe à imprimé léopard, Céline Dion était accompagnée de ses jumeaux, Nelson et Eddy, âgés de 13 ans. Tout sourire, la chanteuse a été photographiée aux côtés de Meghan Markle et du prince Harry. Ce soir-là, l'actrice Cameron Diaz, son mari le musicien Benji Madden, ainsi que Zoe Saldana, étaient eux aussi dans les gradins.

Il s’agit de la deuxième apparition publique de Céline Dion en une semaine. Le 30 octobre dernier, l'interprète de «My Heart Will Go On» a été vue en compagnie de ses fils à un match de hockey sur glace, à Las Vegas, opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights.

My boys & I had such a fun time visiting with the @CanadiensMTL after their hockey game with @GoldenKnights in Vegas Monday night.They played so well, what a game!!Thank you for meeting us after the game, guys!That was memorable for all of us.Have a great season! - Celine xx... pic.twitter.com/dUqvWTxUO2

— Celine Dion (@celinedion) November 2, 2023