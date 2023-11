Natalie Portman déconseille aux enfants de travailler à Hollywood

Révélée au grand public dans le film «Léon» en 1994 à l’âge de 12 ans, Natalie Portman estime avoir eu de la chance de s’en être sorti indemne en tant qu’enfant travaillant à Hollywood. Un début de carrière qu’elle ne recommanderait à personne aujourd’hui.

L’expérience parle. Natalie Portman s’estime chanceuse. Alors qu’elle n’était âgée que de 12 ans, la comédienne est devenue mondialement célèbre en incarnant le rôle de Mathilda dans le film «Léon» de Luc Besson. L’année suivante, elle partageait l’affiche de «Heat» avec Al Pacino et Robert De Niro. Dans un entretien avec le site américain Variety, Natalie Portman a estimé avoir eu énormément de chance de n’avoir subi aucune agression en tant qu’enfant travaillant à Hollywood. Contrairement à d’autres. Et que, selon elle, il est préférable pour un mineur de mener une existence loin des caméras.

«Jamais je n’encouragerai les plus jeunes à suivre cette voie. Jamais. En tant qu’enfant je veux dire. J’ai l’impression que cela était presque un accident miraculeux que je m’en sorte indemne, combiné avec des parents surprotecteurs et formidables. (…) J’ai entendu trop d’histoires horribles qu’aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Après avoir dit ça, je sais toutes les conversations que j’ai eu ces dernières années. Cela a permis aux gens d'être plus conscient et vigilant. Mais finalement, je ne pense pas que les enfants devraient travailler. Ils devraient jouer et aller à l’école», dit-elle.

Par le passé, Natalie Portman, 42 ans, s’est exprimée à de nombreuses reprises sur les troubles dont elle a souffert en raison de sa médiatisation à un jeune âge. «Avoir été sexualisée à un si jeune âge m’a éloigné de ma propre sexualité parce que cela m’a effrayé. Tellement de gens ont eu l’impression que j’étais super-sérieuse, prude et très vieux jeu à mesure que je grandissais. Mais c’est quelque chose que j’ai consciemment cultivé car cela me permettait de me sentir en sécurité. Si quelqu’un vous respecte, cette personne n’essaiera pas de vous réduire à un simple objet», avait-elle confié en 2020 dans le podcast de Dax Shepard, Armchair Expert.