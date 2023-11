Paris Hilton est maman pour la deuxième fois

Âgée de 42 ans, Paris Hilton est devenue maman pour la deuxième fois. C’est une fille et elle s’appelle London. La star a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

La famille Hilton-Reum s’agrandit. Déjà parents d’un petit garçon, Paris Hilton et son mari Carter Reum ont accueilli leur deuxième enfant. La femme d’affaires de 42 ans a créé la surprise en annonçant l’heureux événement ce jeudi, à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

«Ma princesse est arrivée», a-t-elle déclaré sur Tiktok. «Reconnaissante pour ma petite fille», a également écrit sur Instagram Paris Hilton, en légende d’une photo montrant un pyjama rose, et sur lequel est brodé le prénom de sa fille, London, faisant ainsi perdurer la tradition.

Comme elle, elle souhaite en effet que ses enfants portent le nom d’une grande ville. Né d’une mère porteuse en janvier dernier, son fils s’appelle Phoenix, la capitale et la plus grande ville de l'État de l'Arizona.

L’année dernière, dans l’émission «The Ellen DeGeneres Show», la star américaine avait déjà affirmé que si elle donnait naissance à une fille, elle l’appellerait London, et plus précisément «London Marilyn Hilton Reum».

«Marilyn, comme ma grand-mère, et London, parce que c’est ma ville préférée et que je trouve que Paris et London vont bien ensemble», avait souligné la quadragénaire, qui file le parfait amour avec l'homme d'affaires Carter Reum depuis 2019.